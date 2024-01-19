Захарова прокомментировала блокировку YouTube-канала Михалкова «Бесогон»

«Для них ничего не стоит на деле нарушить даже ключевые положения внутреннего законодательства – первую поправку к конституции США, которая запрещает федеральному правительству препятствовать кому-либо выражать своё мнение или наказывать кого-либо за сказанное», — заявила она.