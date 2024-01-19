Захарова прокомментировала блокировку YouTube-канала Михалкова «Бесогон»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала блокировку авторского YouTube-канала Никиты Михалкова «Бесогон». Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Удаление канала Захарова назвала «традиционным беснованием сатанистов перед Крещением». Она также заявила, что этот случай показывает настоящее отношение Белого дома к свободе слова и плюрализму мнений.
«Для них ничего не стоит на деле нарушить даже ключевые положения внутреннего законодательства – первую поправку к конституции США, которая запрещает федеральному правительству препятствовать кому-либо выражать своё мнение или наказывать кого-либо за сказанное», — заявила она.
Связь руководства США с удалением канала Михалкова Захарова объяснила тем, что частная корпорация Google (владельцы YouTube) «находятся под контролем спецслужб США».
«Нынешнее решение владельца “Ютьюб” – американской корпорации “Гугл” – классический пример политической цензуры и патологической нетерпимости неолиберального Запада к точкам зрения и мнениям, отличным от своих», — подытожила Захарова.
Ранее YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «Бесогон ТВ».