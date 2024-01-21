МИД КНДР заявил о важной роли России в поддержании стабильности в мире

КНДР высоко оценивает роль России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире и надеется, что Москва продолжит вносить вклад в установление справедливого мирового порядка. Об этом говорится в сообщении аппарата помощников министра иностранных дел КНДР по итогам визита в Россию главы ведомства Цой Сон Хи, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи.

"КНДР высоко оценила важную миссию и роль сильной РФ в поддержании мировой стратегической стабильности и баланса, а также выразила надежду, что РФ и дальше будет вносить огромный вклад в обеспечение мира и безопасности, установление равного и справедливого миропорядка, придерживаясь независимой и самостоятельной политики во всех направлениях", - отмечается в нем.

Москва и Пхеньян в последнее время активизировали двустороннее сотрудничество. В сентябре 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию, на космодроме Восточный он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого в октябре КНДР посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. 15 ноября 2023 года в Пхеньяне прошло заседание межправительственной комиссии КНДР и РФ по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Российскую делегацию возглавлял министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.