Представители ХАМАС встретились с замглавы МИД России

В публикации отмечается, что делегация ХАМАС высоко оценила дипломатические усилия российской стороны, а также официальную и народную российскую гуманитарную помощь, предоставляемую палестинскому народу в секторе Газа.

До этого стало известно, что израильская делегация высокопоставленных чиновников прибыла в Каир для возобновления переговоров с представителями палестинского движения ХАМАС по освобождению заложников.

Источник подчеркнул, что в Каир прибыла высокопоставленная израильская делегация безопасности с целью «возобновить переговоры, направленные на освобождение израильских заключенных, удерживаемых группировками сопротивления в секторе Газа