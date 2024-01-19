Представители ХАМАС встретились с замглавы МИД России

В ХАМАС заявили, что делегация палестинского движения встретилась в Москве с заместителем главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаилом Богдановым. Об этом сообщает ТАСС.
В публикации отмечается, что делегация ХАМАС высоко оценила дипломатические усилия российской стороны, а также официальную и народную российскую гуманитарную помощь, предоставляемую палестинскому народу в секторе Газа.
До этого стало известно, что израильская делегация высокопоставленных чиновников прибыла в Каир для возобновления переговоров с представителями палестинского движения ХАМАС по освобождению заложников.
Источник подчеркнул, что в Каир прибыла высокопоставленная израильская делегация безопасности с целью «возобновить переговоры, направленные на освобождение израильских заключенных, удерживаемых группировками сопротивления в секторе Газа
До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Израиль заявила, что израильской армии нужно снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа и расширить возможности для доставки туда помощи.