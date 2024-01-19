Песков рассказал о планировании визитов Путина в КНДР и Турцию

Даты визитов президента РФ Владимира Путина в КНДР и Турцию пока не определены, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, эти зарубежные поездки находятся на стадии согласования.

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Нет [точных дат], по-прежнему продолжается согласование по дипломатическим каналам, по мере того, как будут фиксироваться даты, мы будем их вам сообщать, — сказал Песков.

Ранее в Северной Корее отметили наступление нового, 113 года по календарю чучхе. По такому случаю лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ отдельное новогоднее поздравление.

Путин стал единственным в мире руководителем страны, который удостоился такой чести. Лидерам других стран Ким Чен Ын разослал новогодние открытки, в том числе председателю КНР Си Цзиньпину, руководителю Белоруссии Александру Лукашенко, главе Сирии Башару Асаду и другим.