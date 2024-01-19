Путин принял участие в крещенских купаниях

Президент России Владимир Путин совершил погружение в крещенскую купель в ночь с 18 на 19 января. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .

Напомним, что Путин традиционно окунается в иордань на Крещение. В прошлом году он погружался в крещенскую воду в Подмосковье.

В России сегодня отмечают один из главных христианских православных праздников - Крещение Господня. Накануне, в Крещенский сочельник в храмах начинается великое освящение воды, которую раздают до 27 января. Также в Крещенский сочельник принято погружаться в прорубь или иордань, как напоминание о том, что Иисус Христос принял крещение в реке Иордан.