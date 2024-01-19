В Госдуме призвали оставить тело Ленина в покое

Тело Владимира Ленина формально захоронили с высшими государственными почестями еще 27 января 1924 года, поэтому тему его захоронения лучше оставить в покое. Об этом заявили депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и Михаил Матвеев.

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— Ленин захоронен. Как основатель Российской Федерации и СССР Владимир Ильич Ленин захоронен с высшими государственными почестями 27 января 1924 года, — отметил Обухов.

Доля сторонников гробокопателей, по его словам, на сегодняшний день уменьшилась в общественном мнении. Это говорит о том, что Ленин как основатель государства и человек — символ борьбы за социальную справедливость пользуется все большим уважением современных россиян, передает РИА Новости.

Захоронение тела Владимира Ленина на кладбище поддерживают 57 процентов россиян. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного к столетию со дня смерти государственного деятеля.