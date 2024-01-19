Польша не будет подавать иск против РФ из-за авиакатастрофы под Смоленском

Польша не будет подавать иск против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, отметил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский, передает РИА Новости 19 января.

По его словам, у соответствующего иска нет шансов на успех.

«Подача иска, у которого даже теоретически нет шансов на успех, подвергает государство и налогоплательщиков неоправданным расходам», — пояснил министр.

В середине декабря польские власти упразднили подкомитет для повторного расследования катастрофы Ту-154. Глава МВД Польши Марчин Кервиньский заявил, что Варшава перестанет винить Москву в крушении борта с президентом Лехом Качиньским.