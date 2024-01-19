Польша не будет подавать иск против РФ из-за авиакатастрофы под Смоленском
Польша не будет подавать иск против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, отметил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский, передает РИА Новости 19 января.
По его словам, у соответствующего иска нет шансов на успех.
«Подача иска, у которого даже теоретически нет шансов на успех, подвергает государство и налогоплательщиков неоправданным расходам», — пояснил министр.
В середине декабря польские власти упразднили подкомитет для повторного расследования катастрофы Ту-154. Глава МВД Польши Марчин Кервиньский заявил, что Варшава перестанет винить Москву в крушении борта с президентом Лехом Качиньским.
Самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный. Вместе с Качиньским погибли 88 пассажиров и восемь членов экипажа. В Следственном комитете России называли причиной катастрофы ошибку экипажа, который продолжил заходить на посадку при отсутствии видимости.