РФ выделит деньги на поиск советского и императорского имущества за границей

В России будет предоставлена субсидия на поиск собственности России, бывшей Российской империи и бывшего СССР за границей. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

В нем говорится, что получателем средств является предприятие по управлению собственностью за рубежом Управления делами президента (ФГУП «Госзагрансобственность»).

Субсидирование будет введено на поиск имущества, оформление на него прав, а также на его юридическую защиту.

В другом распоряжении президента отмечается, что организации также будет предоставлена субсидия на возмещение расходов по содержанию и эксплуатации российской недвижимости за границей.