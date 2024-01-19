РФ выделит деньги на поиск советского и императорского имущества за границей
В России будет предоставлена субсидия на поиск собственности России, бывшей Российской империи и бывшего СССР за границей. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.
В нем говорится, что получателем средств является предприятие по управлению собственностью за рубежом Управления делами президента (ФГУП «Госзагрансобственность»).
Субсидирование будет введено на поиск имущества, оформление на него прав, а также на его юридическую защиту.
В другом распоряжении президента отмечается, что организации также будет предоставлена субсидия на возмещение расходов по содержанию и эксплуатации российской недвижимости за границей.
ФГУП «Госзагрансобственность» существует с 1996 года. Главой организации ранее назначили Евгения Логвинова. Компания занимается управлением недвижимостью жилого и нежилого назначения в других странах.