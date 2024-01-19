Госдума обратится к парламенту Франции из-за воюющих за ВСУ французов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские депутаты направят в Национальное собрание Франции запрос о работе французских наемников на ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
17 января в Минобороны РФ сообщили об уничтожении «пункта временной дислокации» иностранных наемников в Харькове, отметив, что большинство из них были французами. Военные заявили, что более 60 наемников погибли, более 20 попали в больницы.
18 января посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России.
Володин отметил, что французские законы запрещают наемничество, поэтому российские депутаты на ближайшем заседании панируют обратиться к французским коллегам.
«Нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину», - написал он.
Володин добавил, что в истории отношений России и Франции есть разные этапы, и однажды страны вместе боролись против фашизма.
«Но сегодня, как оказалось, наемники-французы погибают за нацистский режим на Украине. Знают ли граждане Франции и депутаты, представляющие их интересы, об этом?» - заключил спикер Думы.