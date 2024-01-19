Посол России рассказал о перспективах отношений с Южной Кореей
Перспективы отношений Москвы и Сеула, скорее, позитивные, несмотря на участие Южной Кореи в давлении на Россию со стороны коллективного Запада, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в Южной Корее Георгия Зиновьева.
По его словам, Республика Корея на протяжении более чем 30 лет оставалась хорошим партнером России, как в сферах практического сотрудничества, так и политического диалога. Также осуществлялись культурно-гуманитарные контакты. В настоящее время эта страна попала в ряд недружественных государств, поскольку присоединилась к давлению, которое оказывается на Москву со стороны коллективного Запада после начала специальной военной операции на Украине.
Дипломат призвал рассматривать текущую ситуацию с точки зрения открывающихся возможностей и сохранять позитивный настрой, чтобы в перспективе вернуть отношения между двумя странами «на траекторию нормального развития».
Зиновьев указал, что у россиян есть большой интерес к Республике Корея, к ее культуре и экономическим возможностям. Кроме того, в корейском обществе сохраняется позитивное отношение к России и русской культуре, к русским как к одной из древних наций с богатой культурой, которые к тому же являются близким соседом для Кореи на протяжении многих веков.
Говоря о восстановлении прямого авиасообщения между РФ и Южной Кореей, посол указал, что это стало бы важным практическим шагом и приветствовалось бы гражданами двух стран.
«Не совсем понимаю, почему этого нельзя сделать. С нашей стороны мы к этому готовы», — отметил он.
Дипломат подчеркнул, что граждане двух стран продолжают ездить друг к другу, это происходит транзитом через третьи страны. Возобновление авиарейсов стало бы «важным практическим шагом», указал политик. Он напомнил, что до эпидемии коронавируса пассажиропоток между нашими странами «был огромной рекой». Он предложил открыть «хотя бы один прямой рейс из Владивостока».