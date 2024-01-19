Посол России рассказал о перспективах отношений с Южной Кореей

Перспективы отношений Москвы и Сеула, скорее, позитивные, несмотря на участие Южной Кореи в давлении на Россию со стороны коллективного Запада, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в Южной Корее Георгия Зиновьева.

По его словам, Республика Корея на протяжении более чем 30 лет оставалась хорошим партнером России, как в сферах практического сотрудничества, так и политического диалога. Также осуществлялись культурно-гуманитарные контакты. В настоящее время эта страна попала в ряд недружественных государств, поскольку присоединилась к давлению, которое оказывается на Москву со стороны коллективного Запада после начала специальной военной операции на Украине.

Дипломат призвал рассматривать текущую ситуацию с точки зрения открывающихся возможностей и сохранять позитивный настрой, чтобы в перспективе вернуть отношения между двумя странами «на траекторию нормального развития».

Зиновьев указал, что у россиян есть большой интерес к Республике Корея, к ее культуре и экономическим возможностям. Кроме того, в корейском обществе сохраняется позитивное отношение к России и русской культуре, к русским как к одной из древних наций с богатой культурой, которые к тому же являются близким соседом для Кореи на протяжении многих веков.

Говоря о восстановлении прямого авиасообщения между РФ и Южной Кореей, посол указал, что это стало бы важным практическим шагом и приветствовалось бы гражданами двух стран.

«Не совсем понимаю, почему этого нельзя сделать. С нашей стороны мы к этому готовы», — отметил он.