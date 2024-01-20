$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

В Думу 22 января внесут законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Законопроект, предусматривающий конфискацию имущества за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, будет внесен в Госдуму в понедельник. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

В Думу 22 января внесут законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
© РИА Новости

"Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества. Законопроект будет внесен в Государственную думу в понедельник", - отметил он.

Политика
Вячеслав Володин
Госдума
Россия
Призыв в армию
Законопроекты
Фейки