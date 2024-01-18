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РФ ввела санкции в связи с инцидентом с журналистом на Кипре

Посол Кипра в Москве был проинформирован об ответных мерах в связи с неприемлемыми действиями кипрских властей в отношении российского журналиста, сообщили в МИД РФ. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

РФ ввела санкции в связи с инцидентом с журналистом на Кипре
© globallookpress.com

Дипломаты пояснили, что должностным лицам Кипра, непосредственно причастным к провокации, запрещен въезд на территорию России.

В октябре 2023 года кипрские спецслужбы «с применением грубой силы» задержали корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка. В ходе задержания журналист получил травму руки. Кроме того, пострадал находившийся на месте происшествия представитель российской дипмиссии, пишет РИА «Новости».

К организации этой провокации причастны западные спецслужбы, предположили в МИД РФ. В ведомстве отметили также, что сотрудники МИД и МВД Кипра не посчитали необходимым ответить на запросы российского посольства в Никосии.

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