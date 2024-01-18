«А я не уважаемый?»: Лавров пошутил над журналисткой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подшутил над журналисткой, не назвавшей его уважаемым, в отличие от официального представителя МИДа Марии Захаровой. Об этом пишет Ura.ru.

Инцидент произошел на пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства.

«Здравствуйте, Сергей Викторович уважаемая Мария Владимировна», - поприветствовала дипломатов журналистка перед тем, как задать вопрос.

Лавров прервал девушку и также задал ей вопрос.

«А я не уважаемый, нет?» - пошутил он.

Вопрос главы МИД России вызвал смех в зале и смутил журналистку, извинившуюся перед Сергеем Лавровым.