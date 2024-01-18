«А я не уважаемый?»: Лавров пошутил над журналисткой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подшутил над журналисткой, не назвавшей его уважаемым, в отличие от официального представителя МИДа Марии Захаровой. Об этом пишет Ura.ru.
Инцидент произошел на пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства.
«Здравствуйте, Сергей Викторович уважаемая Мария Владимировна», - поприветствовала дипломатов журналистка перед тем, как задать вопрос.
Лавров прервал девушку и также задал ей вопрос.
«А я не уважаемый, нет?» - пошутил он.
Вопрос главы МИД России вызвал смех в зале и смутил журналистку, извинившуюся перед Сергеем Лавровым.
Ранее Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос американской журналистки, которая попросила его прокомментировать возможное усиление позиции России на международной арене на фоне импичмента тогдашнему президенту США Дональду Трампу. Министр отметил, что, так как она «американка, то ей и виднее».