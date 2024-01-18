В МИД России прокомментировали ракетные удары Пакистана и Ирана

Москва призвала Иран и Пакистан к максимальной сдержанности и решению вопросов исключительно дипломатическим путем. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

Она предупредила, что обострение ситуации сыграет на руку тем, кто не заинтересован в мире, стабильности и безопасности в регионе.

По ее словам, Россия надеется, что Иран и Пакистан смогут уладить разногласия в «духе традиционного добрососедства». Со своей стороны она подчеркнула, что РФ готова к сотрудничеству в борьбе с международным терроризмом во всех его формах и проявлениях.

16 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» в провинции Белуджистан. Это был первый ракетный удар Ирана по территории Пакистана.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранские военные были нацелены «на иранских террористов на пакистанской территории».