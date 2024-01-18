Лавров прокомментировал нападение на участников фестиваля в Израиле

"Я сейчас очень откровенно скажу: у израильтян вот в тех заявлениях, которые делали министр обороны, командующие армией, ряд других министров, - там же даже звучало, что палестинцы - это не люди, это животные, - отметил министр. - Примерно как [Арсений] Яценюк говорил, что на Донбассе живут нелюди, как [Владимир] Зеленский говорил, что не люди, а существа, как всякие там ярмаки, кулебы, подоляки говорили, что русню нужно физически истреблять. Это жуткая аналогия".