Лавров назвал страны из ближайшего окружения России

Иран, Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар составляют ближайшее окружение России, а отношения между Москвой и Пекином переживают наилучший период в своей истории. С таким заявлением выступил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».