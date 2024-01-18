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Лавров: Зеленский врет в Давосе о том, что Путин сорвал Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский лжет мировому сообществу с трибуны международного форума в Давосе, обвиняя президента Российской Федерации Владимира Путина в срыве Минских соглашений. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает «Лента.ру».

Лавров обвинил Зеленского во лжи на международном форуме в Давосе
© РИА Новости

«Он обвинил Россию и Путина в том, что они украли у мира 13 лет мира. Он заявил, что после 2014 года Германия и Франция так постарались, договорились о промежуточном решении в виде Минских соглашений, а Путин все испортил», — сказал Лавров.

Министр пояснил, что Минские соглашения не задумывались как промежуточный этап, а разрабатывались для окончательного закрытия имеющейся проблемы, при этом были утверждены Советом безопасности Организации Объединенных Наций. Лавров подчеркнул, что именно бывшая Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд признались, что договоренности были подписаны, чтобы выиграть время и подготовить Украину к войне. Дипломат указал, что это «очевидные факты», которые многократно озвучивались в публичном пространстве.

«Но Зеленский просто врет мировому сообществу с трибуны экономического форума в Давосе. Как с такими людьми разговаривать? Тем более, что его декрет, запрещающий переговоры с Россией, до сих пор не отменен», — добавил Лавров.

Также Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин никогда не угрожал западным странам применением ядерного оружия, Запад же подобных высказываний не гнушался.

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