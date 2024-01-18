Лавров заявил, что Зеленский все чаще отбивается от рук западных кураторов

Лавров о Зеленском: «Все чаще отбивается от рук»
Владимир Зеленский все чаще «отбивается от рук» кураторов из стран Запада. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
Такое мнение глава российского внешнеполитического ведомства высказал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году. говоря о возможных выборах на Украине.
«Избирательная кампания и само голосование позволит немножко привести Зеленского в русло интересов Запада, потому что он все чаще отбивается от рук», - констатировал Сергей Лавров.
Ранее американские СМИ отметили, что во время своего визита в Вашингтон Владимир Зеленский оказался втянут в ожесточенную внутриполитическую борьбу в США. Газета The Washington Post указала на то, «инстинкт Зеленского держаться подальше от перекрестного огня», вероятно, способствовал тому, что он в последнюю минуту отменил виртуальное выступление на брифинге Палаты представителей и Сената. Та встреча переросла в скандальную перепалку по поводу пограничной политики, и несколько республиканцев покинули ее.