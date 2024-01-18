Лавров заявил, что Зеленский все чаще отбивается от рук западных кураторов

Такое мнение глава российского внешнеполитического ведомства высказал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году. говоря о возможных выборах на Украине.

«Избирательная кампания и само голосование позволит немножко привести Зеленского в русло интересов Запада, потому что он все чаще отбивается от рук», - констатировал Сергей Лавров.

Ранее американские СМИ отметили, что во время своего визита в Вашингтон Владимир Зеленский оказался втянут в ожесточенную внутриполитическую борьбу в США. Газета The Washington Post указала на то, «инстинкт Зеленского держаться подальше от перекрестного огня», вероятно, способствовал тому, что он в последнюю минуту отменил виртуальное выступление на брифинге Палаты представителей и Сената. Та встреча переросла в скандальную перепалку по поводу пограничной политики, и несколько республиканцев покинули ее.