Глава Башкирии впервые отреагировал на беспорядки в республике

Глава Башкирии Радий Хабиров впервые отреагировал на беспорядки, которые произошли 17 января в Баймаке после приговора суда одному из местных жителей. Свой комментарий по ситуации в республике он опубликовал в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов уже начали проводить работу. Глава Башкирии счел также, что часть вины вокруг ситуации с массовыми беспорядками после суда над Фаилем Алсыновым (Алчиновым) (внесен в России в список экстремистов и террористов) лежит на властях.

«Где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей. Сейчас будем активно этим заниматься. Я отмалчиваться тоже не буду, мы покажем истинное лицо этих ребят», — отметил Хабиров в посте.

Политик напомнил, что с первого дня работы в Башкирии говорил о нетерпимости к экстремизму.

Накануне сообщалось, что на сходе в Баймаке после приговора Алсынову начались столкновения жителей с силовиками.