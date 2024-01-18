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Рябков: Россия не исключает зеркального ответа в случае конфискации её активов

Российская сторона не исключает зеркальных ответных мер в случае конфискации её активов. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он отметил, что эта идея на Западе «постепенно обретает более конкретные контуры».

«Мы, безусловно, предпримем меры, если всё-таки дойдёт до реализации подобных угроз, в том числе и зеркального характера», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов.

США нашли способ легально конфисковать российские активы. Как они это сделают?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это провокацией.

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