Рябков: Россия не исключает зеркального ответа в случае конфискации её активов
Российская сторона не исключает зеркальных ответных мер в случае конфискации её активов. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Он отметил, что эта идея на Западе «постепенно обретает более конкретные контуры».
«Мы, безусловно, предпримем меры, если всё-таки дойдёт до реализации подобных угроз, в том числе и зеркального характера», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это провокацией.