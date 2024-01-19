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Медведев посетил Красногорский завод имени Зверева

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил Красногорский завод имени С. А. Зверева и провел выездное совещание рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных средств поражения.

Медведев посетил Красногорский завод имени Зверева
© РИА Новости

"Сегодня мы проводим выездное заседание нашей рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных средств поражения, военной специальной техники на Красногорском заводе имени Сергея Алексеевича Зверева, - сказал он в начале совещания.

Видео посещения завода опубликовано на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".

Он обратил внимание, что это одно из ведущих российских научно-производственных предприятий по разработке и выпуску оптического, оптико-электронного приборостроения.

"Понятно, [что] те изделия, которые здесь создаются, применяются практически во всех видах вооружения и военной, и специальной техники", - пояснил он.

Перед началом совещания зампред Совбеза осмотрел завод, на котором ему показали в том числе производство прицелов, приборов наблюдения, оптикоэлектронных комплексов и других изделий.

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