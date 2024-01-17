Володин поручил проработать идею смягчения наказания за ненасильственные преступления

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГД.

Там отметили, что соответствующее поручение Володин получил от президента России Владимира Путина. Теперь же он передал его профильным комитетам, Генпрокуратуре и Верховному суду.

«Они должны проанализировать правоприменительную практику и внести предложения по корректировке законодательства. Также необходимо привлечь к этой работе комитет по экономической политике, поскольку речь идет зачастую о преступлениях по экономическим статьям», — приводятся в тексте слова Володина.