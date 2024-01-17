Путин заявил, что планирует провести встречу с доверенными лицами

«Потому что сейчас окончательно оформляются документы по всему списку доверенных лиц и, конечно, перед поездкой в регионы, начало агитационной работы, безусловно, ваше напутствие, их вопросы к вам, было бы очень важно провести эту встречу», — заявила она.