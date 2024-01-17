Путин заявил, что планирует провести встречу с доверенными лицами
Президент России Владимир Путин, который выдвинул свою кандидатуру на следующие президентские выборы, заявил, что собирается провести встречу с доверенными лицами. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Путин сделал во время посещения своего предвыборного штаба. В ходе визита он провел переговоры с сопредседателями штаба — художественным руководителем Театра Табакова Владимиром Машковым, спикером парламента Донецкой Народной Республики Артемом Жогой и главврачом Московской городской больницы № 52 Марьяной Лысенко. При этом последняя обратилась к Путину с просьбой — провести встречу с доверенными лицами в конце января.
«Потому что сейчас окончательно оформляются документы по всему списку доверенных лиц и, конечно, перед поездкой в регионы, начало агитационной работы, безусловно, ваше напутствие, их вопросы к вам, было бы очень важно провести эту встречу», — заявила она.
Напомним, что 8 декабря Владимир Путин объявил о своём решении принять участие в президентских выборах в 2024 году.