Захарова ответила на вопрос о худшем президенте США

Считаю, что оценивать [президентов США] должны американцы, сами граждане США. Правда, главное — чтобы их мнение учитывалось. Мы же видели, как четыре года назад за Байдена голосовали даже мертвые, и, видимо, их он постоянно благодарит, выделяя в толпе живых. Вот главное, чтобы мнение граждан Америки было услышано по-настоящему, — сказала Захарова.