Вице-спикер ГД Толстой высказался о национальных диаспорах в России

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что все существующие в России национальные диаспоры должны соблюдать законодательство страны. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

"В России не должно быть места параллельным структурам со своими законами, обычаями и властью. Только четкое следование нормам российского законодательства и поведения. Во всех остальных случаях — немедленная и жесткая реакция со стороны государства", — написал Толстой.

17 января стало известно, что Следственный комитет России возбудит уголовное дело против президента Межрегионального Узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова. В ведомстве пояснили, что Баратов в своих соцсетях опубликовал пост, который оскорбляет участников специальной военной операции (СВО). После чего российские военные корреспонденты обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой отреагировать на пост.