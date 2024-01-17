$87.65-0.0395.60-0.47
Войти в почту

Захарова заявила о попытке решить «русский вопрос» в Прибалтике

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страны Прибалтики хотят добиться окончательного решения русского вопроса, депортируя своих жителей. Об этом она рассказала на брифинге.

Захарова заявила о попытке решить «русский вопрос» в Прибалтике
© РИА Новости

"Прибалтийские государства открыто ведут подготовку массовой депортации русскоязычных жителей. Они рассчитывают, видимо, таким образом окончательно решить "русский вопрос" и беспрецедентную для XXI века проблему массового безгражданства на своих территориях", — считает представитель внешнеполитического ведомства.

На прошлой неделе МВД Латвии признало пенсионера Бориса Каткова угрозой национальной безопасности и "приговорило" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. Сам он утверждает, что его деятельность была признана опасной, "потому что он защищал граждан, интегрировал граждан России в Латвии". Мужчине уже предоставили временное жилье в Калининграде.

Политика
Мария Захарова
МИД России
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости