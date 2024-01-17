Захарова заявила о попытке решить «русский вопрос» в Прибалтике

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страны Прибалтики хотят добиться окончательного решения русского вопроса, депортируя своих жителей. Об этом она рассказала на брифинге.

На прошлой неделе МВД Латвии признало пенсионера Бориса Каткова угрозой национальной безопасности и "приговорило" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. Сам он утверждает, что его деятельность была признана опасной, "потому что он защищал граждан, интегрировал граждан России в Латвии". Мужчине уже предоставили временное жилье в Калининграде.