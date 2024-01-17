Путин поручил поддержать «Комитет семей воинов Отечества»

Президент России Владимир Путин поручил кабмину поддержать «Комитет семей воинов Отечества», который оказывает юридическую и психологическую помощь семьям участников специальной военной операции. Об этом сообщает Теlegram-канал организации.

Отмечается, что данное решение вошло в перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года.

Один из пунктов перечня касается вопроса поддержки «Комитета семей воинов Отечества», который на встрече поднимала руководитель организации Юлия Белехова.