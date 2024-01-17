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Путин поручил поддержать «Комитет семей воинов Отечества»

Президент России Владимир Путин поручил кабмину поддержать «Комитет семей воинов Отечества», который оказывает юридическую и психологическую помощь семьям участников специальной военной операции. Об этом сообщает Теlegram-канал организации.

Путин поручил поддержать «Комитет семей воинов Отечества»
© РИА Новости

Отмечается, что данное решение вошло в перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года.

Один из пунктов перечня касается вопроса поддержки «Комитета семей воинов Отечества», который на встрече поднимала руководитель организации Юлия Белехова.

«Правительство России окажет комитету необходимую поддержку для продолжения работы по предоставлению членам семей участников специальной военной операции бесплатной юридической помощи, духовно-психологической поддержки, а также в целях реализации иных культурных, патриотических и гуманитарных проектов», — говорится в сообщении.

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