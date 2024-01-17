Путин поручил подумать о новой отметке в паспорте россиян

Президент Владимир Путин поручил кабмину подумать о новой отметке в паспорте россиян, следует из перечня поручений главы государства по итогам декабрьского заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Список опубликован на сайте Кремля.

Правительству предстоит оценить целесообразность введения в документе граждан отметки о детях, достигших 14-летнего возраста. Кабмин должен учесть при разработке механизма возможности портала госуслуг, а также принять меры по упрощению процедур, связанных с проставлением такой отметки

В частности, важно исключить необходимость предоставления гражданами документов на бумаге, следует из поручения.

Доклад по этому вопросу глава государства ждет до 1 июля.