Путин поручил подумать о новой отметке в паспорте россиян
Президент Владимир Путин поручил кабмину подумать о новой отметке в паспорте россиян, следует из перечня поручений главы государства по итогам декабрьского заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Список опубликован на сайте Кремля.
Правительству предстоит оценить целесообразность введения в документе граждан отметки о детях, достигших 14-летнего возраста. Кабмин должен учесть при разработке механизма возможности портала госуслуг, а также принять меры по упрощению процедур, связанных с проставлением такой отметки
В частности, важно исключить необходимость предоставления гражданами документов на бумаге, следует из поручения.
Доклад по этому вопросу глава государства ждет до 1 июля.
Напомним, достигшие 14 лет граждане России обязаны получить паспорт.