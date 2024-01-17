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Медведев дал характеристику украинцам

Украинцы — практичные люди, которые в конечном счете выберут жизнь. Такую характеристику народу Украины дал в своем Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев дал характеристику украинцам
© РИА Новости

По мнению политика, украинцы рано или поздно поймут, что жизнь в одном государстве с Россией для них выгоднее, чем война.

«Поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше (...). И чем быстрее украинцы осознают это — тем лучше», — заявил Медведев.

Ранее зампред Совбеза назвал смещение правящего режима на Украине одной из целей 2024 года. Он подчеркнул, что в новом году спецоперация продолжится, а ее целью останется разоружение Вооруженных сил Украины, а также достижение отказа Киевом от идеологии неонацизма.

Политика
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