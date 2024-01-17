Захарова призвала США вернуть долги другим странам

"Экспроприация чужих денег, причем реальных денег, на фоне возрастающего уже какими-то гипертрофированными темпами собственного госдолга, - отметила дипломат. - Вообще-то нужно по-другому всем начать думать и говорить, мировому большинству и мировому меньшинству - задать вопрос главному должнику: "А когда вы будете платить?" Может быть, когда вы всем заплатите, проблем в мире станет чуть меньше?"