Захарова призвала США вернуть долги другим странам
Мировое сообщество должно задать США вопрос о том, когда они рассчитаются по собственным долгам перед другими странами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в эфире радиостанции Sputnik американские инициативы об изъятии российских активов.
"Экспроприация чужих денег, причем реальных денег, на фоне возрастающего уже какими-то гипертрофированными темпами собственного госдолга, - отметила дипломат. - Вообще-то нужно по-другому всем начать думать и говорить, мировому большинству и мировому меньшинству - задать вопрос главному должнику: "А когда вы будете платить?" Может быть, когда вы всем заплатите, проблем в мире станет чуть меньше?"
"34 трлн [долларов госдолга США], а что дальше? Самое интересное, что банкуют дальше: давосы, мировые форумы, зеленая повестка. Крупными мазками ребята работают. Лохотрон разрастается все больше и дальше", - сказала Захарова.
По ее словам, все понимают, что США "никогда этот долг не покроют".