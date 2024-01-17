$87.65-0.0395.60-0.47
Войти в почту

Сальдо прокомментировал снос памятника Маяковскому в Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал причиной сноса памятника русскому и советскому поэту Владимиру Маяковскому в подконтрольном Украине Херсоне поражение украинских войск на фронте. Его слова приводит РИА Новости.

Сальдо прокомментировал снос памятника Маяковскому в Херсоне
© Телеграм-канал «МОСТ: ХЕРСОН»

О сносе памятника Маяковскому стало известно в начале января. Этот памятник был установлен у Лицея журналистики, бизнеса и права на Сретенской улице. Именно в Херсоне возникла первая футуристическая поэтическая группировка "Гилея", в которую входили в том числе Маяковский и Велимир Хлебников.

Сальдо высказал мнение, что власти Украины, приближаясь к поражению на поле боя, в политике и в экономике, пытаются отыграться на том, что могут испортить, - на истории и культуре.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике уже снесли памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Политика
Владимир Сальдо
Велимир Хлебников
Александр Суворов
Херсон
Украина
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости