Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал причиной сноса памятника русскому и советскому поэту Владимиру Маяковскому в подконтрольном Украине Херсоне поражение украинских войск на фронте. Его слова приводит РИА Новости.

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О сносе памятника Маяковскому стало известно в начале января. Этот памятник был установлен у Лицея журналистики, бизнеса и права на Сретенской улице. Именно в Херсоне возникла первая футуристическая поэтическая группировка "Гилея", в которую входили в том числе Маяковский и Велимир Хлебников.

Сальдо высказал мнение, что власти Украины, приближаясь к поражению на поле боя, в политике и в экономике, пытаются отыграться на том, что могут испортить, - на истории и культуре.