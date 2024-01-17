В Крыму призвали США помнить о наличии у России ядерного оружия

США в своих планах и угрозах стоит помнить, что Крым является частью ядерной державы. О наличии у России подобного оружия заявил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, пишет РИА Новости.

Он прокомментировал слова бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе, отставного офицера Бена Годжеса, который уверен: кто контролирует Крым, тот выиграет в конфликте. По его мнению, чтобы вернуть полуоcтров, его надо сделать «непригодным для русских войск и России в целом». Военный посоветовал использовать дальнобойное оружие для изолирования республики, в том числе для уничтожения Крымского моста.