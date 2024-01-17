Антонов потребовал от США усилить охрану дипломатических учреждений РФ

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что дипломатическое представительство запросило у властей США усиления мер безопасности у российских учреждений в связи с предстоящими в марте выборами президента России. Об этом дипломат рассказал в интервью газете "Известия".

По словам Антонова, Государственному департаменту США была передана нота соответствующего содержания. Он отметил, что ситуация, касающаяся безопасности посольства и консульств РФ заметно ухудшилась. Представители украинской диаспоры регулярно проводят манифестации и провокационные акции возле российских загранучреждений. Посол отметил, что имеют место и откровенно хулиганские выходки. Антонов заявил, что российская сторона рассчитывает на то, что на время проведения выборов будет установлен запрет на пикеты в непосредственной близости к российским представительствам.