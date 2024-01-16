В ГД внесли законопроект о расширении списка преступлений для лишения гражданства

Группа депутатов Госдумы внесла в палату парламента законопроект, предполагающий расширение списка преступлений, за которые могут лишить российского гражданства, приобретенного на основании федерального конституционного закона, международного договора или приема в гражданство. Документ был опубликован в думской базе данных.

Его подготовили парламентарии Александр Бородай, Михаил Матвеев, Дмитрий Кузнецов, Алексей Журавлев и Михаил Шеремет. Уточняется, что изменения предлагается внести в часть 1 статьи 24 закона "О гражданстве Российской Федерации".

"Наряду с содержащимися в статье составами небольшой и средней тяжести, предлагается включить совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления в качестве основания для прекращения приобретенного гражданства", – говорится в сообщении.

4 января Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, служащих в ВС РФ. Заявку на получение российского гражданства могут подать и иностранцы, уволенные со службы по состоянию здоровья, по достижении ими предельного возраста, по истечении срока контракта, а также после прекращения действия военного положения в стране.