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Путин обвинил США в фальсификации выборов президента

В США фальсифицируют президентские выборы через голосование по почте, заявил российский лидер Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

Путин обвинил США в фальсификации выборов президента
© ТАСС

«В Штатах фальсифицировали предыдущие выборы. Через голосование по почте. Ну, понятно, что такое голосование по почте. Скупали за 10 долларов бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны наблюдателей выбрасывали в почтовые ящики и все», — сказал глава государства.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа ответил на заявления Агентства национальной безопасности США и ФБР об угрозе вмешательства в американские выборы в 2024 году.

«Это очередная попытка обвинить в чем-то нас, чтобы в случае чего оправдать свои ошибки. Мы никогда не вмешивались в выборы в США, в других странах», — подчеркнул он.

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