Путин заявил, что прошлые выборы в США были сфальсифицированы
Президент России Владимир Путин заявил, что прошлые выборы в США были сфальсифицированы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Путин сделал во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России. По его словам, фальсификация результатов стала возможна через голосование по почте.
«Наверное, можно все сфальсифицировать. Так, как в Штатах фальсифицировали предыдущие выборы. Через голосование по почте. Ну, понятно, что такое голосование по почте. Скупали за 10 долларов бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны наблюдателей выбрасывали в почтовые ящики и все», — заявил он.
16 января Владимир Путин провел встречу с главами муниципалитетов субъектов России.
Рамблер: главные новости