Путин заявил, что прошлые выборы в США были сфальсифицированы

«Наверное, можно все сфальсифицировать. Так, как в Штатах фальсифицировали предыдущие выборы. Через голосование по почте. Ну, понятно, что такое голосование по почте. Скупали за 10 долларов бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны наблюдателей выбрасывали в почтовые ящики и все», — заявил он.