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Путин заявил, что прошлые выборы в США были сфальсифицированы

Президент России Владимир Путин заявил, что прошлые выборы в США были сфальсифицированы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин заявил, что прошлые выборы в США были сфальсифицированы
© РИА Новости

Такое заявление Путин сделал во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России. По его словам, фальсификация результатов стала возможна через голосование по почте.

«Наверное, можно все сфальсифицировать. Так, как в Штатах фальсифицировали предыдущие выборы. Через голосование по почте. Ну, понятно, что такое голосование по почте. Скупали за 10 долларов бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны наблюдателей выбрасывали в почтовые ящики и все», — заявил он.

16 января Владимир Путин провел встречу с главами муниципалитетов субъектов России.

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