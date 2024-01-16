Путин прокомментировал формулу мира Зеленского
Президент России Владимир Путин прокомментировал формулу мира Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Путин сделал во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России. По его словам, украинская формула мира нужна только для продления запрета на переговоры с Россией.
«Так называемая "формула мира", о которой говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса», — заявил он.
16 января состоялась встреча Владимира Путина с главами муниципалитетов субъектов России.
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