Путин выразил благодарность жителям приграничных регионов за мужество

Президент Владимир Путин поблагодарил россиян, проживающих в приграничных регионах, за мужество и сплоченность, передает ТАСС. Глава государства заверил, что власти не оставят их без поддержки.

Прежде хочу сказать и вам, и всем людям, которые проживают на этих приграничных территориях, <...> слова благодарности за <...> мужество и сплоченность. Мы будем делать все, чтобы их поддержать, — сказал президент.

Ранее российский лидер заявил, что в городе Шебекино Белгородской области нужно создать особую экономическую зону «хотя бы на три-пять лет». По его словам, там также необходимо сохранить рабочие места. Это, добавил глава государства, будет способствовать восстановлению экономики в регионе после обстрелов ВСУ. В конце декабря глава Курской области Роман Старовойт рассказал о проработке вопроса по созданию особой экономической зоны в приграничных районах региона по примеру Белгородской области.