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Путин вспомнил анекдот о сыре с плесенью и сосисках

Президент России Владимир Путин в ходе Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» вспомнил анекдот, в котором говорится о сыре и сосисках. Видео опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Глава государства пояснил, что у продавца спросили, есть ли в наличии сыр с плесенью. Тот ответил: сыра нет, сосиски есть.

Путин отметил, что в России есть все, любые продукты.

«Слава Богу, у нас с голубой плесенью сыр есть, а сосиски высшего качества», — подчеркнул президент.

Путин рассказал анекдот о разделе Польши

Ранее Путин призвал глав муниципалитетов внимательно относиться к ветеранам СВО, привлекать их к муниципальной деятельности.

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