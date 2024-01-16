Путин вспомнил анекдот о сыре с плесенью и сосисках
Президент России Владимир Путин в ходе Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» вспомнил анекдот, в котором говорится о сыре и сосисках. Видео опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Глава государства пояснил, что у продавца спросили, есть ли в наличии сыр с плесенью. Тот ответил: сыра нет, сосиски есть.
Путин отметил, что в России есть все, любые продукты.
«Слава Богу, у нас с голубой плесенью сыр есть, а сосиски высшего качества», — подчеркнул президент.
Ранее Путин призвал глав муниципалитетов внимательно относиться к ветеранам СВО, привлекать их к муниципальной деятельности.
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