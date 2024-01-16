Путин вспомнил анекдот о сыре с плесенью и сосисках

Президент России Владимир Путин в ходе Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» вспомнил анекдот, в котором говорится о сыре и сосисках. Видео опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Глава государства пояснил, что у продавца спросили, есть ли в наличии сыр с плесенью. Тот ответил: сыра нет, сосиски есть.

Путин отметил, что в России есть все, любые продукты.

«Слава Богу, у нас с голубой плесенью сыр есть, а сосиски высшего качества», — подчеркнул президент.