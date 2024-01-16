Володин: начало СВО предотвратило третью мировую войну

«Цели специальной военной операции будут достигнуты. Украина должна быть свободной, должна быть нейтральным государством, на Украине не должно быть оружия, которое завезено извне, и конечно, киевский нацистский режим должен быть привлечен к ответу. Нам со своей стороны необходимо сделать все для того, чтобы эти цели были достигнуты как можно быстрее», — заключил Вячеслав Володин.