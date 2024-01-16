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Володин: Начало СВО предотвратило третью мировую войну

Начало специальной военной операции предотвратило третью мировую войну, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин 16 января, выступая на первом пленарном заседании весенней сессии.

Володин: начало СВО предотвратило третью мировую войну
© Парламентская газета

«Начало специальной военной операции остановило третью мировую войну. Вдумайтесь, что могло произойти: гуманитарная катастрофа, миллионы погибших. Этого нет по одной причине: наши солдаты и офицеры борются с нацизмом, защищают мир и спокойствие граждан не только Российской Федерации, но и других государств, и в первую очередь государств Европы», — сказал спикер.

По словам Вячеслава Володина, президент Украины Владимир Зеленский пытается втащить европейские государства в этот конфликт.

«Понятно для чего он это делает — это вновь осуществляется попытка втянуть мир в третью мировую войну», — уверен председатель Госдумы.

Вячеслав Володин подчеркнул, что Россия — мирная страна, и никогда не будет воевать ни с каким европейским государством. При этом, по его мнению, борьба с нацизмом, которую сегодня ведет Россия, должна быть в повестке всех стран.

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«Цели специальной военной операции будут достигнуты. Украина должна быть свободной, должна быть нейтральным государством, на Украине не должно быть оружия, которое завезено извне, и конечно, киевский нацистский режим должен быть привлечен к ответу. Нам со своей стороны необходимо сделать все для того, чтобы эти цели были достигнуты как можно быстрее», — заключил Вячеслав Володин.

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