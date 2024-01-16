Володин: Начало СВО предотвратило третью мировую войну
Начало специальной военной операции предотвратило третью мировую войну, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин 16 января, выступая на первом пленарном заседании весенней сессии.
«Начало специальной военной операции остановило третью мировую войну. Вдумайтесь, что могло произойти: гуманитарная катастрофа, миллионы погибших. Этого нет по одной причине: наши солдаты и офицеры борются с нацизмом, защищают мир и спокойствие граждан не только Российской Федерации, но и других государств, и в первую очередь государств Европы», — сказал спикер.
По словам Вячеслава Володина, президент Украины Владимир Зеленский пытается втащить европейские государства в этот конфликт.
«Понятно для чего он это делает — это вновь осуществляется попытка втянуть мир в третью мировую войну», — уверен председатель Госдумы.
Вячеслав Володин подчеркнул, что Россия — мирная страна, и никогда не будет воевать ни с каким европейским государством. При этом, по его мнению, борьба с нацизмом, которую сегодня ведет Россия, должна быть в повестке всех стран.
«Цели специальной военной операции будут достигнуты. Украина должна быть свободной, должна быть нейтральным государством, на Украине не должно быть оружия, которое завезено извне, и конечно, киевский нацистский режим должен быть привлечен к ответу. Нам со своей стороны необходимо сделать все для того, чтобы эти цели были достигнуты как можно быстрее», — заключил Вячеслав Володин.