Песков прокомментировал идею перенести столицу России в Иркутск

Песков назвал неосуществимой идею перенести столицу России в Иркутск
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что идея перенести столицу России в Иркутск является нереализуемой.
В ходе брифинга журналисты попросили его прокомментировать письмо кандидата исторических наук Афанасия Николаева с соответствующим предложением в адрес российского руководства. Письмо публиковало якутское издание Sakha Life.
«Я не думаю, что эта инициатива реализуема», — сказал представитель Кремля.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Москва стала одним из лучших мегаполисов мира.