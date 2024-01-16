Песков прокомментировал идею перенести столицу России в Иркутск

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что идея перенести столицу России в Иркутск является нереализуемой.

В ходе брифинга журналисты попросили его прокомментировать письмо кандидата исторических наук Афанасия Николаева с соответствующим предложением в адрес российского руководства. Письмо публиковало якутское издание Sakha Life.