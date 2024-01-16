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Песков назвал неосуществимой идею перенести столицу России в Иркутск

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что идея перенести столицу России в Иркутск является нереализуемой.

Песков прокомментировал идею перенести столицу России в Иркутск
© РИА Новости

В ходе брифинга журналисты попросили его прокомментировать письмо кандидата исторических наук Афанасия Николаева с соответствующим предложением в адрес российского руководства. Письмо публиковало якутское издание Sakha Life.

«Я не думаю, что эта инициатива реализуема», — сказал представитель Кремля.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Москва стала одним из лучших мегаполисов мира.

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