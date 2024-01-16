В Крыму прокомментировали слова о размещении нейтрального флота в Черном море

Идея размещения нейтрального флота в Чёрном море, о которой говорится в докладе Всемирного экономического форума, является банальной чушью. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее в докладе ВЭФ сообщалось о необходимости создать военно-морскую оперативную группу в Чёрном море для сопровождения сухогрузов с зерном и удобрениями.

«Эта идея — банальная чушь со стороны наших партнёров в кавычках и самое глупое вмешательство в дела и интересы Российской Федерации», — приводит РИА Новости слова Гемпеля.

Он подчеркнул, что военному флоту нечерноморских стран не бывать в Чёрном море.

Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов сообщил, что размещение в Чёрном море флота государств, не принадлежащих к странам региона, является нарушением договора об использовании Босфорского пролива.