В Совфеде оценили идею о нейтральном флоте в Черном море

Идея о нейтральном флоте в Черном море, которая содержится в новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ), противоречит договору об использовании Босфора. Об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий отреагировал на доклад ВЭФ, в котором говорится, что нейтральные государства должны создать в Черном море военно-морскую оперативную группу для сопровождения тех судов, которые вывозят из региона зерно и удобрения.

По мнению сенатора, на решение ВЭФ не стоит смотреть всерьез, так как форум не является межгосударственным объединением.

«Все телодвижения — надувания щек и просто ничего. Есть правила морского судоходства, есть соответствующее соглашение по поводу правил прохождения Босфора. Турция вообще не приехала в Давос», — сказал Климов.

Он напомнил, что, согласно соглашению по Босфору, страны, которые не располагаются на берегу Черного моря, не имеют права вводить в акваторию свои боевые корабли в случае вооруженного конфликта.