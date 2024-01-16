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В Совфеде оценили идею о нейтральном флоте в Черном море

Идея о нейтральном флоте в Черном море, которая содержится в новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ), противоречит договору об использовании Босфора. Об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, его цитирует РИА Новости.

В Совфеде оценили идею о нейтральном флоте в Черном море
© ТАСС

Так парламентарий отреагировал на доклад ВЭФ, в котором говорится, что нейтральные государства должны создать в Черном море военно-морскую оперативную группу для сопровождения тех судов, которые вывозят из региона зерно и удобрения.

ВЭФ призвал создать военный флот для защиты судов в Черном море

По мнению сенатора, на решение ВЭФ не стоит смотреть всерьез, так как форум не является межгосударственным объединением.

«Все телодвижения — надувания щек и просто ничего. Есть правила морского судоходства, есть соответствующее соглашение по поводу правил прохождения Босфора. Турция вообще не приехала в Давос», — сказал Климов.

Он напомнил, что, согласно соглашению по Босфору, страны, которые не располагаются на берегу Черного моря, не имеют права вводить в акваторию свои боевые корабли в случае вооруженного конфликта.

ВЭФ проходит в швейцарском городе Давос с 15 по 19 января. На форуме, в частности, обсудят «болезнь Х». ВОЗ отмечает, что новая болезнь может вызвать в 20 раз больше смертей, чем COVID-19.

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