Путин увеличил количество сотрудников центрального аппарата ФСО
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому число сотрудников центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) с 2024 года составит 775 человек.
Также в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, с 2025 года штат вырастет до 785 человек. В настоящее время штатная численность составляет 760 человек.
«Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования», - сказано в документе.
Ранее Путин подписал указ о приёме в гражданство России иностранцев, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».