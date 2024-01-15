Путин провел телефонный разговор с Моди

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Украины и другие международные темы.
"Затронут ряд международных тем, включая ситуацию вокруг Украины", - сообщили в пресс-службе Кремля по итогам состоявшейся беседы.
Стороны отметили успехи сотрудничества в экономике, энергетике, сотрудничестве на Дальнем Востоке России.
Путин и Моди также пожелали друг другу успехов на предстоящих в странах президентских и парламентских выборах, сообщили в Кремле.
"Владимир Путин и Нарендра Моди выразили заинтересованность в дальнейшей активизации взаимовыгодных двусторонних связей и пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах - президентских в России и парламентских в Индии", - говорится в сообщении.
О БРИКС
Путин и Моди договорились, что страны будут тесно координировать позиции в БРИКС.
"В контексте стартовавшей 1 января председательской вахты Российской Федерации в БРИКС лидерами подчеркнута готовность тесно координировать подходы по всей масштабной повестке дня объединения. По словам Нарендры Моди, Индия намерена всячески способствовать реализации целей и задач российского председательства", - сообщили в пресс-службе Кремля.