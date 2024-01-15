В Совфеде отреагировали на размещение британских солдат в странах Европы

«Когда горят какие-то предметы, а туда начинают еще лить, например, тот же бензин или керосин, то от этого пожар становится больше. Поэтому передвижения большого количества военных и боевой техники в зонах, близких к зонам конфликтов, ухудшают международную ситуацию и не способствуют безопасности», — сказал он.