В Госдуме одобрили проекты об ужесточении наказания за утечку личных данных

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных, сообщает РИА Новости. Предложенные проекты предполагают введение новых составов административных правонарушений и кратное увеличение штрафов.

Уточняется, что в некоторых случаях ответственность может выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей, а для похитителей персональных данных — до 10 лет лишения свободы. При этом соавтор предложенных инициатив, секретарь генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, ранее отмечал, что многие компании воспринимают личную информацию граждан как способ заработка и не занимаются охраной личных данных должным образом.

Действующие меры ответственности за утечку данных (максимум 100–300 тысяч рублей для юрлиц) мало кого стимулируют. В результате сегодня на черном рынке круговорот баз с перс. данными оценивается в 20 тысяч, — сказал он.

По его словам, эти базы содержат сведения о 80% населения страны. Турчак добавил, что ущерб от утечек в 2023 году составил по меньшей мере восемь миллиардов рублей.