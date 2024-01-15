Песков прокомментировал данные Bild о плане конфликта НАТО и России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал данные немецкого таблоида Bild якобы о возможности столкновения России и НАТО в 2025 году.

«В последнее время и это издание тоже не гнушается публикацией различных уток», — сказал он.

Ранее Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера писала, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.