Путин сообщил о сокращении числа учителей в России

Число преподавателей математики, физики и информатики в России сокращается. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с Сергеем Кравцовым, министром просвещения России. Видео со встречи президента с чиновником опубликовано в Telegram-канале Ria_Kremlonpool, который ведут журналисты кремлевского пула.

Путин начал встречу с этого вопроса, однако Кравцов не вполне согласился с президентом — он отметил, что количество учителей по другим предметам немного выросло.

«У нас чуть-чуть увеличилось количество учителей русского языка, логопедов, дефектологов», — сообщил Путину министр.