Путин назвал ключевым приоритетом создание условий для героев спецоперации

«Ключевой приоритет - создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении», - говорится в приветственном тексте от президента России участникам, организаторам и гостям форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим», который проходит в парке «Патриот».