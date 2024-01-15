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Путин назвал ключевым приоритетом создание условий для героев спецоперации

Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что необходимо создавать условия для героев спецоперации.

Путин назвал ключевым приоритетом создание условий для героев спецоперации
© РИА Новости

«Ключевой приоритет - создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении», - говорится в приветственном тексте от президента России участникам, организаторам и гостям форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим», который проходит в парке «Патриот».

Путин подчеркнул, что особенно значимо участие ветеранов в воспитании молодежи, а также в продвижении волонтерских, образовательных, просветительских, гуманитарных проектов и инициатив.

Владимир Путин добавил, что общей задачей является поддержка семей погибших боевых товарищей. Необходимо укреплять всю систему социальных гарантий для участников спецовперации, а также повышать эффективность медпомощи и программ реабилитации.

Политика
Владимир Путин